Plénière : Ismaïla Madior Fall face aux députés, ce jeudi

Le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall sera à l’Assemblée nationale pour la séance plénière qui s’ouvre ce jeudi matin 20 juillet.

Le Garde des Sceaux va défendre devant les députés deux projets de loi à savoir la révision de la Constitution et la modification du Code de procédure pénale.

L’enjeu du projet de loi relatif à la modification du Code de procédure pénale est la baisse du taux de parrainage et le parrainage des élus.

Le projet de loi relatif à la suppression de la CREI consacrera ensuite le remplacement de celle-ci par un Parquet judiciaire financier (PJF).

A noter que les députés devront examiner ultérieurement les affaires Karim Wade et Khalifa Sall qui acteraient définitivement leur retour à la course vers la présidentielle.