Plaintes contre Serigne Bassirou Guèye : Ousmane Sonko passe à l'acte

Chose promise, chose faite. Le leader du Pastef, comme annoncé vendredi dernier, a déposé deux plaintes contre Serigne Bassirou Guèye, hier. Ousmane Sonko informe avoir déposé l'une auprès de la Cour suprême et l'autre au niveau de l'Igage. Poursuivant, il explique que "l'Inspection générale n'a besoin d'une quelconque autorisation pour faire son travail. Par contre, pour la Cour suprême, il faut l'autorisation du ministre de la Justice". À ce propos, le leader du Pastef a interpellé Ismaila Madior Fall, en rappelant le cas du juge Téliko. "Lorsqu'il s'est agi de l'affaire Téliko, la justice a été mise en branle. Nous attendons la même diligence de la part du ministre". Il s'agit, ainsi, de deux procédures ; l'une disciplinaire et l'autre pénale contre l'ancien procureur. Au cas contraire, Ousmane Sonko compte recourir à la justice populaire, en rendant publiques les informations liées à l'implication qu'aurait eue Serigne Bassirou Guèye dans l'affaire Adji Sarr. Ousmane Sonko annonce, dans les heures qui suivent, deux autres plaintes. Le leader du Pastef affirme que "les comploteurs ne vont plus dormir".