Plainte de Mame Mbaye Niang : le PDG de « Allô Sénégal » envoyé en prison

Le PDG de « Allô Sénégal » et agents ont été placés sous mandat de dépôt. Arrêtés depuis samedi par la DIC puis déférés lundi, les agents du site « Allô Dakar » ont été édifiés sur leur sort. Ce, à la suite d’une information judiciaire demandée par le parquet. Mamadou Sène Lô, Pdg et administrateur de « Allô Dakar », Ndèye Astou Bâ, présentatrice, Daouda Sow et Papa El Hadji Oumar Yaly, chroniqueurs, ont tous été inculpés puis placés sous mandat de dépôt, indique Libération. Les techniciens Moussa Diop et Mamadou Lamine Dièye ont été inculpés sous le régime du contrôle judiciaire.