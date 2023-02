Plainte contre Farba Ngom et Gaston Mbengue : L’affaire passe entre les mains du Département d’État Américain

En septembre 2022, un résident sénégalais aux États-uni nommé Alassane Sall, a porté plainte contre Farba NGom et Gaston Mbengue, accusés d’agression lors du séjour du président Macky Sall aux Etats-Unis. Des militants hostiles à l’accueil du président Sall se sont dit agressés par Gaston Mbengue, Farba Ngom et Alassane Gassama, chargés de l’organisation de l’accueil. Le Procureur du District Sud de New-York a donné suite à la plainte d’Alassane Sall, qui a détaillé les motifs d’agression dans un document de 28 pages. Si la Justice américaine condamne les mis en cause pour cette agression, un mandat d’arrêt international pourrait être délivré. Cette semaine, Alassane Sall a indiqué que l’affaire a été transmise au Département d’Etat après plusieurs rencontres avec la police fédérale FBI. Il a déclaré sur sa page Facebook que « l’affaire sera suivie jusqu’au bout après les évidences (preuves) qu’ils ont pu établir ». « Après plusieurs rencontres avec la police Fédérale FBI, ils m’ont fait savoir que maintenant l’affaire est au Département d’État et que se sera suivie jusqu’au bout après les évidences (preuves ) qu’ils ont pu établir », a déclaré Alassane Sall. Alassane Sall et son avocat attendent avec impatience les procédures judiciaires du Département d’Etat Américain.