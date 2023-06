Placée en garde à vue, voici ce qu’on rapproche à Ndeye Ndack Touré (Avocat)

Après avoir annoncé sa convocation par la brigade de Faidherbe, la célèbre animatrice Ndeye Ndack Touré a finalement été placée, ce mardi 06 juin 2023, en garde à vue.



Ainsi, selon son avocat Me Babacar Ndiaye, « On lui reproche simplement d’avoir posé des actes de nature à compromettre la sécurité de l’Etat. Elle a été entendue, aucune preuve n’a été opposée sur la base de laquelle on peut admettre cette incrimination. Raison pour laquelle nous restons confiants qu’elle va retrouver sa liberté si, bien sûr, nous demeurons dans un état de droit. Parce qu’elle n’a rien à se reprocher » .

Quid de l’état d’esprit de sa cliente ? La robe noire déclare : « Elle se sent innocente, elle n’a rien à se reprocher. Il n’y a aucune vidéo, aucune déclaration qui peuvent lui être opposées tendant dans le sens de poser des actes qui compromettent la sécurité publique. Après avoir été entendue, elle a lu ses déclarations et elle les a signées. On lui a notifié la mesure de garde à vue » .

A souligner que Ndèye Ndack Touré est placée en position de garde à vue pour acte de nature à compromettre la sécurité publique. Ce mardi matin, elle avait annoncé sur Snap avoir été « convoquée aujourd’hui à 10h à la brigade de Faidherbe. La peur est un poison qui tue l’âme. Se taire devant cette crise que traverse le Sénégal est une trahison » .