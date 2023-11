Placé sous contrôle judiciaire, Moustapha Diop de l’ex-Pastef porté disparu

Selon les informations du quotidien Source A, Moustapha Diop, membre de la Jeunesse patriotique de Pikine et de Frapp de Guy Marius Sagna placé sous contrôle judiciaire, a disparu depuis que le Procureur a décidé de contester sa liberté provisoire. Où se trouve Moustapha Diop ? Placé sous contrôle judiciaire il y a plusieurs semaines, il portait un bracelet électronique. Mais depuis que le procureur a décidé de contester sa liberté provisoire pour l’envoyer en prison, il aurait disparu. Il n’est également plus joignable sur son téléphone portable. Selon les informations de Source A, les forces de défense et de sécurité sont actuellement à sa recherche.