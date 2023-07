Placé en garde à vue: Sonko auditionné (avocat)

Ousmane Sonko a finalement été placé en garde à vue, selon son avocat Me Khoureychi Bâ qui est actuellement avec lui au Tribunal de Grande instance de Dakar. «Ousmane sonko est gardé à vue pour... vol de téléphone et appel à l’insurrection», a posté Me Khoureyssi Bâ sur ses plateformes numériques. «En toute logique, l'on s'attendait à l'exécution de la contumace, mais ce n'est nullement le cas», ajoute la robe noire. «Vol de téléphone et appel à l'insurrection sont les infractions qui ont été portées à notre connaissance et sur notre insistance par le Commissaire Bara Sangaré chef de la Sûreté Urbaine du Commissariat Central qui s'est déplacé pour procéder à l'interrogatoire, lequel commence à l'instant. La garde à vue est notifiée au Président Ousmane Sonko», signale l'avocat.