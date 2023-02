Placé en garde à vue : Hannibal Djim fait face à quatre chefs d’accusation

Mouhamed Djim dit Hannibal a été arrêté, hier vers 11h, par des éléments de la Sûreté urbaine. Membre de Pastef, parti présidé par Ousmane Sonko, il a été placé en garde à vue. Son avocat, Me Moussa Sarr, a révélé à Seneweb que son client est poursuivi pour quatre chefs d’accusation : appel à l'insurrection, apologie de la violence, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l'état, financement d'activités subversives et de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves.