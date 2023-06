Place de l’indépendance : L’armée quadrille la zone

La place de l’indépendance, située au centre-ville de Dakar à quelques mètres du Palais de la République, est en état de siège. Ici, l’armée sénégalaise a remplacé la police pour assurer la sécurité publique. La grande muette a déployé les gros moyens pour sécuriser la place où les manifestations pro-Sonko se sont donnés rendez-vous ce vendredi après-midi.

Plusieurs blindés de l’armée sont visibles de part et d’autre de la place jusqu’ici épargnée des violentes manifestations notées dans plusieurs quartiers de Dakar et dans d’autres régions du pays. Ces heurts entre manifestants pro-Sonko et forces de défense et de sécurité ont éclaté hier jeudi après l’annonce de la condamnation de l’opposant à 2 ans de prison ferme et ont fait au moins 9 morts entre Dakar et Ziguinchor.