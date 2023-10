Place de l'Indépendance : Ça chauffe entre policiers et anciens militaires blessés de guerre

C'était tendu ce matin en centre-ville, entre la police et d'anciens militaires blessés de guerre. Ces derniers voulaient se rendre au ministère des Finances pour réclamer le paiement de leurs indemnités. Ils ont été stoppés à la place de l’Indépendance et dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. Nos confrères de la RFM, qui ont donné l’information, ont également signalé des arrestations dans leurs rangs. Ces anciens blessés de guerre réclament le paiement de leurs indemnités, d'après un militaire qui s’est exprimé au micro de RFM. D’après ces anciens militaires, le président de la République avait donné des instructions pour leur paiement et le ministre des Forces armées avait assuré que le paiement allait être effectif à partir du 9 octobre 2023. Mais jusque-là, ils n’ont rien perçu, rapportent-ils.