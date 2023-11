Pirogue échouée à Gadaye : Un rescapé retrace le film de l'horreur et compte reprendre la voie maritime

Un rescapé de la pirogue échouée à la plage de Gadaye (Guédiawaye) dans la nuit du lundi au mardi a fait de terribles révélations de son voyage qui a failli tourner au vinaigre en pleine mer. L’angoisse est perceptible dans la voix du jeune désespéré au moment où il retrace le film de ses trois jours de terreur. Âgé d'une trentaine d'années et originaire du Baol, B.Diagne a donné les raisons qui l'ont poussé à prendre la voie maritime pour rallier l'Espagne. En effet, ce dernier a rappelé que s'il prend ce risque au péril de sa vie, c'est pour subvenir aux besoins de ses parents “car l'État n'a pas une bonne politique de jeunesse”. Selon lui, il est hors de question de rester dans un pays qui ne présente aucune garantie pour sa jeunesse. Malgré ses deux tentatives infructueuses, B.Diagne ne compte se décourager. Il promet ainsi de reprendre à nouveau une pirogue si l'occasion se présente dans les plus brefs délais . Pour rappel, des centaines de candidats à l'émigration clandestine avaient quitté Bargny (Rufisque) samedi dernier. Et parmi les personnes qui voulaient rallier les Îles Canaries (Espagne), trois ont perdu la vie.