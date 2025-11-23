Pikine Icotaf : un présumé trafiquant arrêté avec 21 pierres de crack

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar (BRS), relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 20 novembre 2025, à l’interpellation d’un individu à Pikine Icotaf, non loin du marché Syndicat. Il était en possession de vingt et une (21) pierres de crack, informe la Police nationale sur sa page Facebook.

Cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un vaste réseau de trafic de drogue dure (crack) dans la zone de Pikine Icotaf.

À la suite de ce renseignement, une équipe d’interpellation a été mobilisée et a permis d’arrêter un individu à l’allure suspecte.

Selon la Police, la fouille corporelle a permis de découvrir dix-huit (18) pierres de crack emballées dans un sachet et dissimulées dans sa poche droite. La perquisition effectuée à son domicile a ensuite permis de découvrir et de saisir trois (03) autres pierres de crack, six (06) téléphones portables (dont quatre non fonctionnels) et un lot de matériel de conditionnement de la drogue, notamment une cuillère, une louche, des sachets en plastique et du scotch.

Par ailleurs, une somme d’argent a également été saisie. L'individu a été placé en garde à vue pour « association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue dure (crack) et blanchiment de capitaux ».