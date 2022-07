Petrosen : Mary Teuw Niane démissionne !

Le divorce entre Mary Teuw Niane et Macky Sall est-il définitivement acté ? En tout cas, alors que des rumeurs faisaient état de son soutien à la liste de Yewwi Askan Wi, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a jeté l'éponge, à quelques jours des élections législatives. Dans une note postée ce lundi matin, sur sa page Facebook, Mary Teuw Niane dit avoir déposé sa démission "pour des raisons personnelles" du poste de président du Conseil d’administration (Pca) de Petrosen. Voici, in extenso, sa déclaration.