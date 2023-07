Pétrole sénégalais : L'opérateur annonce officiellement le report de la Production

Woodside, qui détient 82% du gisement pétrolier Sangomar, a annoncé ce mardi, qu’il faudra attendre désormais en 2024, pour voir les premiers barils de pétrole du pays sortir du gisement du gisement pétrolier sénégalais. La compagnie pétrolière, dit avoir effectué un examen des coûts et du calendrier de la phase1 du développement. Mais, elle déclare avoir décelé de nécessaires correctifs sur les travaux liés au navire flottant de stockage et le déchargement de la production (Fpso). «Le premier pétrole est désormais prévu pour la mi-2024 et le coût total du projet devrait passer de 4,9 à 5,2 milliards de dollars américains. Soit une augmentation de 7 à 13 % par rapport à l'estimation précédente des coûts de 4,6 milliards de dollars», informe Woodside. La Pdg de la compagnie, Meg O'Neill, a déclaré que ces travaux de réparation étaient inattendus. «Nous avons pris la décision prudente de faire effectuer les travaux de réparation pendant que le Fpso reste au chantier naval de Singapour. Cela minimise l'impact sur le calendrier du projet car il est plus sûr, plus efficace et plus rentable que d'entreprendre les travaux au large du Sénégal», dit-elle. Meg O'Neill précise que le changement de calendrier du projet n'a aucun impact sur les prévisions de production de Woodside pour 2023. Au 30 juin 2023, le projet global était achevé à 88 %. La campagne d'installation sous-marine était achevée à 76 %, la portée des travaux sous-marins étant achevée à 95 %. Le programme de forage de développement se poursuit avec 12 des 23 puits forés et complétés. «Le navire de forage Ocean BlackHawk a terminé avec succès sa portée de travail en juillet et l'activité de forage restante sera complétée par l'Ocean BlackRhino. Les résultats des puits à ce jour ont confirmé la qualité de la ressource», informe Woodside. Avec IGFM