Pétrole et gaz : Les bénéfices insolents des majors en 2022

Ce mercredi, Total Energie a annoncé un bénéfice record de 19,5 milliards d’euros (20,5 milliards de dollars). C’est le plus grand bénéfice de son histoire avec une progression de 28% par rapport à 2021. Un résultat qui crée déjà la polémique. Des activistes ont mis de la peinture rouge sur les vitres du siège de la compagnie française à Paris. Ce bénéfice de Total est pourtant tout sauf une exception dans le secteur des hydrocarbures. Les géants Exxon Mobil et Shell ont eu des bénéfices faramineux. L’Américain Exxon a un bénéfice de 55,7 milliards de dollars en 2022 contre 23 milliards en 2021. Là où le britannique Shell se retrouve avec 40 milliards de dollars de marge bénéficiaire. BP n’est pas en reste, puisqu’il a réalisé un bénéfice de 27,6 milliards de dollars. Et il est loin derrière l’autre compagnie américaine, Chevron, qui dégage une marge de 36,5 milliards. Au total, les cinq majors du secteur pétro-gazier ont un bénéfice cumulé de 150 milliards de dollars. Pour avoir une idée de ce que c’est, ce montant représente 15 fois le budget 2023 du Sénégal qui est de 6 400 milliards F Cfa, soit 10 milliards de dollars environ. Rien que le bénéfice de Total qui est le dernier des cinq majors représente 2 fois le budget 2023 du Sénégal. C’est pourquoi d’ailleurs ces bénéfices suscitent l'indignation au-delà même de la France dans un contexte où il y a des appels tous azimuts à taxer les superprofits des compagnies pétrolières. Le président américain Joe Biden s’est dit ‘’scandalisé’’ lors de son discours sur l’Union. "Exxon a gagné plus d'argent que Dieu ce trimestre", disait Joe Biden en juin 2022 en Californie. Il a donc appelé à taxer davantage ces supers profits, mais cette proposition ne passe pas du côté des républicains, majoritaires à la chambre des représentants. Ce bénéfice record dans le secteur des hydrocarbures s'explique par le contexte de crise notamment énergétique, suite d'abord à la pandémie de Covid et ensuite et surtout de la guerre en Ukraine. Les mesures des Occidentaux contre la Russie ont fait flamber les prix de l'énergie.