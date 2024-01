Pénurie de riz à Kaolack : Le kg se vend à 500 F CFA, la section locale de l’Ascosen tire sur la sonnette d’alarme

Dans la région de Kaolack, l’Association des Consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) a affirmé son inquiétude face à la persistance de la pénurie de riz dans la capitale du Saloum. D’autant plus que des commerçants profitent de la situation pour augmenter le prix du kilo de riz ordinaire à 500 F CFA. Selon le président de l’association El Hadj Badio, “plus de 30 cas de réclamation ont été enregistrés dans ce cadre”. « La situation est plus que préoccupante. Les consommateurs sont fatigués. Ils viennent ici dans mon bureau et ils m’appellent aussi souvent au téléphone pour se plaindre de cette inflation notée sur le prix du kg du riz sur le marché. Nous avons presque une trentaine de réclamations venant des consommateurs », a-t-il souligné sur la RFM. Le prix du kg du riz ordinaire, vendu actuellement à 500 francs, suscite de nombreuses réactions selon le défenseur des consommateurs. « Imaginez le prix du riz ordinaire à 500 francs c’est difficile pour les "gorgorlous" que nous sommes. C’est quand même abusé. Ce n’est pas normal. Les commerçants font du n’importe quoi. Je lance un appel à la population de Kaolack pour dénoncer ces boutiquiers qui font du n'importe quoi sur le dos des consommateurs. Le Service régional du commerce doit également faire une descente sur le terrain pour contrôler les prix des grossistes et détaillants qui ne cessent d’augmenter les prix sans aucun fondement », déplore El Hadj Badio. A préciser que depuis trois semaines, la pénurie de riz perdure sur le marché kaolackois,rapportent nos confrères.