Pèlerins décédés à la Mecque : Le message de Abdoul Mbaye

Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) s’est fendu d’un tweet, lundi, pour présenté ses condoléances à la suite du décès de trois pèlerins sénégalais à la Mecque. « J’apprends le décès de trois compatriotes en pèlerinage à la Mecque. Prions pour leur Paradis sans doute déjà acquis. Je présente mes condoléances les plus sincères à leurs familles en mon nom et au nom de l’ensemble de la Nation« , a-t-il notamment tweeté.