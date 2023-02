Pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté 2023 : Le nombre de pèlerins fixé à 400

Les inscriptions pour le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté sont ouvertes à compter du 1er mars 2023, rapporte Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (CINPEC). Le Cinpec porte à la connaissance de l’opinion et de la communauté catholique en particulier que le pèlerinage 2023 aux lieux saints de la chrétienté aura lieu du 23 août au 12 septembre 2023 suivant l’itinéraire suivant : Dakar-Jérusalem-Nazareth-Rome-Lourdes-Dakar », lit-on dans le document. Le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (CINPEC), qui déclare agir au nom et pour le compte de l’Eglise catholique du Sénégal, entend convoyer 400 pèlerins répartis en huit (08) groupes de 50 personnes. Le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques rappelle que le pèlerinage catholique, inscrit dans la tradition multiséculaire de l’Eglise, est ‘’essentiellement une démarche de foi dont la fécondité s’éprouve au quotidien dans le témoignage de tous ceux qui auront mis leurs pas sur les pas du Christ et des saints