Pèlerinage : Ousmamne Sonko veut assurer aux pèlerins des ‘’conditions optimales’’ d’hébergement et de restauration

Le Premier ministre a demandé aux services publics concernés par les préparatifs du pèlerinage en Arabie Saoudite de milliers de Sénégalais d’assurer à ces derniers des ‘’conditions optimales’’ d’hébergement, de restauration et de prise en charge médicale. ‘’J’engage [la] ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères à veiller à garantir aux pèlerins les conditions optimales d’hébergement, aussi bien à La Mecque qu’à Mina’’, a dit Ousmane Sonko à la fin d’une réunion interministérielle consacrée à l’organisation du pèlerinage aux lieux saints de l’islam. Selon un communiqué de la Primature, M. Sonko a recommandé aussi à cette ministre, Yacine Fall, d’‘’éviter les problèmes d’hébergement’’ auxquels ont été confrontés des pèlerins sénégalais au cours de précédentes éditions du pèlerinage en terre saoudienne, notamment à Mina, l’une des étapes de leur voyage. Il lui a demandé de leur assurer, en travaillant avec les autorités saoudiennes, ‘’une restauration de qualité, avec l’appui de prestataires sénégalais, et une veille médicale optimale’’. Le chef du gouvernement a souhaité que Mme Fall l’informe des ‘’dispositions prises par chaque voyagiste privé pour garantir l’exécution rigoureuse de ses obligations vis-à-vis des pèlerins à sa charge, au plus tard le 15 mai 2024’’. Il a été demandé au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, de veiller à ce que la compagnie nationale Air Sénégal et Flynas, une compagnie saoudienne, ‘’prennent les dispositions appropriées’’ pour assurer le transport des pèlerins, dans ‘’le respect du calendrier des vols’’. Le Premier ministre a dit au délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l’islam de lui soumettre, dans un délai de quatre mois, ‘’un plan de réduction substantielle du package financier à payer par les pèlerins au titre du prochain pèlerinage à La Mecque’’.