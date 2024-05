Pêche : Un syndicat appelle à une gestion responsable des ressources halieutiques

L'Union nationale des pêcheurs artisanaux de la cellule Dakar Ouest (Unapas/Cdo) a exprimé son soutien et son encouragement au ministre de la Pêche pour son engagement exemplaire envers le secteur depuis sa prise de fonction. Lors d'une conférence de presse, les responsables de l'Unapas/Cdo ont salué les efforts du ministre “dans la conduite des audits des bateaux et la délivrance des licences, tout en appelant à une gestion plus rigoureuse de celles-ci, conformément aux normes établies”. Pour garantir une gestion responsable des ressources halieutiques, l'Unapas/Cdo insiste “sur l'attribution des licences uniquement aux bateaux respectant les quotas nécessaires à la préservation de l'écosystème marin”. Ils ont également lancé un appel à “une trêve aux bateaux de l'Union européenne afin de maintenir des niveaux durables de capture, et ont exigé le retrait immédiat des bateaux chinois, dont la présence non contrôlée menace l'écosystème et les moyens de subsistance locaux”. Par ailleurs, les pêcheurs artisanaux ont demandé à ce que tous les bateaux opérant dans les eaux sénégalaises “activent leur système d'identification automatique (AIS) pour des raisons de sécurité et de contrôle accru”. La question du quai de pêche de Soumbédioune a également été soulevée. Les pêcheurs ont plaidé pour “sa mise en service rapide”.