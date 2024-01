Pêche: La Mauritanie accorde 500 licences au Sénégal

Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Pape Sagna Mbaye, a remis lundi à Saint-Louis 500 licences aux pêcheurs de la Langue de Barbarie lors d'une cérémonie tenue à la gouvernance de Saint-Louis. La remise s'est déroulée en présence du gouverneur de la région, Alioune Badara Samb, du Préfet du département Diadia Dia, du maire de la ville, Mansour Faye, ainsi que des représentants des acteurs de la pêche. Ces licences, octroyées par la Mauritanie, autorisent les pêcheurs à opérer en toute quiétude dans les eaux mauritaniennes, sans craindre les interventions des garde-côtes. Pendant son discours, Pape Sagna Mbaye a souligné la relation harmonieuse entre les deux pays frontaliers, saluant l'initiative des présidents Macky Sall et Mohammed Ould Ghazouani. "C'est l'occasion de mettre en lumière l'excellente relation qui existe entre nos deux pays fraternels, sous la direction éclairée de nos deux présidents. Nous exprimons notre gratitude envers les autorités mauritaniennes pour leur compréhension, leur esprit collaboratif et leur sens des responsabilités qui les ont conduites à accorder ces licences aux pêcheurs Guet-Ndariens", a-t-il déclaré. Pape Sagna Mbaye a également loué la disponibilité et l'engagement en faveur de la paix du président Mohammed Ould Ghazouani. "La frontière maritime entre Guet Ndar et la Mauritanie est très proche. Ainsi, une intrusion, même involontaire, peut survenir à tout moment. Dans le passé, cela a créé des problèmes aux conséquences que nous souhaitons oublier aujourd'hui. La régulation actuelle met à la disposition des pêcheurs 50 millions de kilogrammes de poisson, soit 50 mille tonnes destinées au marché sénégalais. Nous ne pouvons ignorer cet acte généreux du président mauritanien", a assuré le ministre. Néanmoins, Pape Sagna Mbaye a lancé un appel solennel aux pêcheurs de la Langue de Barbarie pour qu'ils respectent la législation en vigueur dans les eaux mauritaniennes, contribuant ainsi à la pérennisation de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie.