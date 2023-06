Pavillon spécial : Pape Abdoulaye Touré évacué en urgence à l'hôpital après une chute dans les toilettes

L'étudiant Pape Abdoulaye Touré a été évacué, dimanche, à l'hôpital après une chute grave dans les toilettes du Pavillon Spécial, lui causant une blessure au niveau du cou. La nouvelle est donnée par le mouvement Sénégal Notre Priorité (SNP). "Hier, Pape Abdoulaye Touré a fait une chute grave dans les toilettes du Pavillon Spécial, lui causant blessure au niveau du cou. Sur ce, il a été conduit à l’hôpital en urgence où il se trouve jusqu'à présent", informe le mouvement dans un communiqué parvenu à la rédaction. Face à cette situation, le SNP accuse le chef de l'Etat Macky Sall, d'être " l'unique responsable de toute cette situation à respecter scrupuleusement son droit à la santé". Avant de demander la "libération immédiate et sans conditions de Pape Abdoulaye Touré et de tous les autres détenus politiques." Pour rappel, M. Touré a été sauvagement tabassé et torturé lors de son interpellation avant d'être envoyé en prison, le 9 juin dernier. L'activiste et membre du parti Pastef de Ousmane Sonko est inculpé pour "actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses."