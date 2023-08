Pastef dissous : Deux médecins de Ousmane Sonko arrêtés

Les multiples arrestations se poursuivent dans les rangs du parti Pastef . Deux médecins d’Ousmane Sonko ont été arrêtés par la gendarmerie : il s’agit du Dr. Ousmane Cissé, médecin personnel du leader de Pastef et du Dr Seydou Diallo, coordonnateur parti Pastef à Keur Massar. Parti rencontrer un ami député à l’Assemblée nationale ce jeudi, Dr Ousmane Cissé a été interpellé par des gendarmes encagoulés dans un restaurant à Dakar à la fin de la session parlementaire. Dr Seydou Diallo également arrêté par la gendarmerie. Actuellement, ils se trouvent au niveau de la brigade de Keur Massar, renseigne Me Babacar Ndiaye. Leur avocat, qui dénonce ces arrestations, estime que « c’est une opération de rafle, qui concerne les militants et les instances dirigeantes du parti Pastef, visant à faire taire une opinion divergente, sachant que ce régime est finissant »