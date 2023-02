Pastef : Libération de Marie Rose Faye porte-parole adjointe

Marie Rose Faye, Membre de la Cellule de communication du Pastef, Marie Rose Faye, porte-parole adjointe de leur parti, a été libérée. Marie Rose était au tribunal ce jeudi pour suivre le procès en diffamation contre Ousmane Sonko. Elle a été arrêtée à la fin de l’audience. Sa libération est intervenue la nuit, le même jour. Elle réaffirme son engagement après sa libération. « Grâce à votre réactivité je viens de sortir du commissariat central où j’étais détenue depuis ce matin. Le combat néanmoins ne fait que commencer, ce qui s’est passé ce jour avec PROS est plus qu’inadmissible. Nous ne pouvons plus rester impassible, il nous faut réagir pour nous sauver de cette tyrannie. Pour ma part, j’y retournerai encore et encore s’il le faut. Qui me connait sait que l’intimidation ne passera jamais avec moi. Je serai un bouclier pour le président Ousmane Sonko quoi qu’il m’en coûte. C’est mon engagement », a-t-elle lancé aux patriotes. « Marie Rose Faye, porte-parole adjointe du Pastef, arrêtée à la fin de l’audience, juste parce qu’elle allait récupérer sa voiture. Son bébé de 3 mois a été envoyé au commissariat central pour allaitement », avait posté Ousseynou Ly sur sa page Facebook.