Pastef Diaspora a réussi à lever 478 millions CFA pour la campagne présidentielle

Les militants et sympathisants Pastef de la Diaspora ont sorti le grand jeu pour financer la campagne présidentielle de leur candidat (Bassirou Diomaye Faye pour le moment). De la France à la Corée du Nord en passant par le Mali, ils ont réussi à lever 478 millions CFA. Les montants par pays La France 130.000.000 CFA Le Canada 27.000.000 CFA Le Cap Vert 200.000 CFA Le Luxembourg 3.000.000 CFA Le Mali 700.000 CFA La Hollande 7.000.000 CFA La Suisse 22.000.000 CFA La Belgique 20.000.000 CFA Le Japon 2.000.000 CFA Les USA 89.000.000 Italie 100.000.00 Espagne 53.000.000 La Corée du Sud 515.000 CFA Le Brésil 3.000.000 CFA L’Allemagne 12.000.000 Une autre opération de levée de fonds est prévue pour permettre aux militants et sympathisants du Sénégal de participer. En ce sens, les détenus de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour ont participé à hauteur de 100 000 CFa.