Passation de service: Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, "comptable du bilan des 10 ministres de la Santé"

Ici, j’ai rencontré peines et souffrances, mais je ne retiens pas cela. Je retiens les joyeux moments que j’ai passés avec les acteurs du système. Je retiens les belles choses que nous avons faites ensemble.



Je retiens l’immense privilège que j’ai eu d’avoir contribué à soulager tant d’individus. C’est le plus beau cadeau, dont je ne me glorifie pas car ce n’était que ma mission » , a déclaré l'ex-ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr



« J’ai travaillé avec dix ministres de la République…Je ne suis pas seulement comptable de ce qu’il a fait, moi je suis comptable de tout…On ne peut avancer dans la vie si on refuse de prendre ses responsabilités.

Il a eu confiance en moi, il a eu confiance en mes équipes, il a tellement d’affection pour ma personne et son soutien ne m’a jamais fait défaut. M. le Ministre, je vous remercie» , a affirmé la nouvelle ministre de tutelle de la Santé, Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye.