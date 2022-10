Passation de service AIBD : Abdoulaye Dieye compte « consolider les acquis » et apporter des améliorations

Cette journée du 18 octobre 2022 fut riche à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. Directeur général sortant de la société anonyme et actuel ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka a été célébré en grande pompe par ses anciens collaborateurs lors d’une cérémonie de remerciements dite « Sargal ». Cet évènement a été un concert de louanges sur sa personne et sur son bilan « plus qu’élogieux » à la tête de cette société. Par la suite, des cadeaux lui ont été offerts par l’ensemble des départements constituants l’AIBD. Prenant la parole pour clôturer la cérémonie, Doudou Ka a remercié l’ensemble du personnel pour cette célébration ainsi que pour leur collaboration fructueuse durant ces 20 mois à la tête de l’AIBD. Félicitant la nomination de son successeur Abdoulaye Dieye, il a invité les employés à faire preuve d’esprit de corps autour de lui pour le rayonnement de l’AIBD.

Abdoulaye Dieye : « J’exhorte le personnel de AIBD S.A à consolider les acquis et à en engranger davantage »

Suite à cette cérémonie de remerciements, l’objet de la rencontre du jour, la passation de services, a eu lieu à huis clos. Doudou Ka a passé le flambeau à Abdoulaye Dieye. Installé, le nouveau patron de l’aéroport international de Blaise Diagne a fait face à ces nouveaux collaborateurs, famille et compagnons dans la salle de réunion de l’aéroport. Tous ont salué sa prise de fonction en lui souhaitant plein succès dans sa mission.

Dans son allocution, clôturant cette journée, Abdoulaye Dieye a tenu, d’emblée, à remercier le chef de l’Etat Macky Sall pour sa nomination à la tête de cette direction générale. Ravi des réalisations de ses prédécesseurs, le nouveau DG les a saluées en promettant de maintenir la barre haute.

Dans cette quête, il compte sur la mobilisation de tous les acteurs de la société : « Je voudrais déjà (…) vous engager à plus de rigueur, de générosité et de sens de l’initiative pour que nous fassions de nos plateformes aéroportuaires des oasis de progrès économique par le développement d’initiatives porteuses et structurantes ». Il ajoute : « J’exhorte le personnel de AIBD SA à consolider les acquis et à en engranger davantage. Bien entendu, je veillerai aussi à l’amélioration continue des conditions de travail pour aboutir aux résultats escomptés ».