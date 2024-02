Paris appelle les autorités sénégalaises à lever les « incertitudes » autour du calendrier électoral

La France a appelé dimanche les autorités sénégalaises à « lever les incertitudes autour du calendrier électoral » sénégalais, suite à l’abrogation par le président sénégalais du décret convoquant le corps sénégalais pour la prochaine présidentielle devant initialement se tenir le 25 février. « Nous appelons les autorités à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir dans le meilleur délai et dans le respect des règles de la démocratie sénégalaise », a réagi Paris à travers un communiqué du porte-parole adjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Samedi, le chef de l’État sénégalais a annoncé, dans un message radiotélévisé, avoir abrogé le décret convoquant le corps électoral sénégalais le 25 février prochain, en attendant les résultats de la commission d’enquête parlementaire visant à clarifier les conditions jugées troubles dans lesquelles la liste des candidats à la prochaine présidentielle a été établie par le Conseil constitutionnel. Le président Sall n’a pas annoncé une nouvelle date pour la tenue de cette élection mais il a réitéré son engagement à ne pas s’y présenter. Plusieurs candidats se sont dits opposés à ce qui équivaut de facto à un report de cette présidentielle dont la campagne électorale devait débuter ce dimanche à minuit. La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et le département d’Etat américain ont exprimé, suite à cette annonce, leur « préoccupation » et appelé les autorités sénégalaises à fixer « rapidement » une nouvelle date pour la tenue du scrutin présidentiel sénégalais. La France dit suivre avec une « vive attention » la situation au Sénégal.