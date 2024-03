Paris 2024 - Dakar 2026: la concrétisation du partenariat scellé en 2022

La Commission de Coordination du Comité International Olympique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a tenu sa dernière rencontre à quelques semaines de l’ouverture des Jeux. L’occasion a été saisie pour présenter au CIO et à la grande famille du mouvement olympique l’état des préparatifs de ce rendez-vous historique qui s’ouvre dans la capitale française dans un peu moins de 5 mois. Mamadou Diagna Ndiaye, Président du CNOSS et du Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026, en sa qualité de membre de la Commission de Coordination de Paris 2024, a pris part a la réunion, moment saisi par le patron de l’Olympisme sénégalais pour des rencontres de travail avec les équipes du CIO et les représentants des Fédérations Internationales afin de leur présenter les avancées dans le projet Dakar 2026 qui se déroule convenablement. Avec le Directeur Général de l’Agence Française de Développement Rémy Rioux, Diagna Ndiaye a fait le point sur les travaux de réhabilitation des sites sportifs (Stade Iba Mar Diop et Tour de l’Oeuf) qui se déroulent normalement, conformément à la feuille de route arrêtée, à la satisfaction des parties prenantes. Dans la foulée de l’Accord de Partenariat conclu en mars 2022 entre Paris 2024 et Dakar 2026, les deux parties ont échangé sur le plan d’héritage de Paris 2024 au profit de Dakar 2026, notamment pour la mise à disposition d’équipements sportifs et d’experts techniques qui travailleront aux côtés des équipes de Dakar, ceci au terme des JOP Paris 2024. Illustration : Diagna Ndiaye et Tony Estanguet, respectivement Président de Dakar 2026 et Président de Paris 2024