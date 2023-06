Parcelles Assainies : le fils du policier lynché par les manifestants donne des nouvelles de son père

Le policier, assommé à coups de pierres par des manifestants aux Parcelles Assainies, a retrouvé ses esprits. Il est sorti du coma dans lequel il était plongé depuis jeudi. Il était en soins intensifs depuis son évacuation. Son fils, Franck Donald Malou, donne la bonne nouvelle dans les colonnes de L’Observateur de ce samedi 3 juin. Il dit : « Mon père est arrivé à l’hôpital alors qu’il était inconscient. Certains en ont déduit qu’il était mort. Il a retrouvé ses esprits après les premiers soins. Il a reçu un traitement plus poussé. Il est sorti du bloc. Il se repose. Il a eu des hématomes mais son état est devenu stable. Avec le temps, on saura s’il aura des séquelles ou pas. » La famille Malou est aujourd’hui soulagée. Ce n’était pas le cas après la diffusion sur les réseaux sociaux de la scène montrant des jeunes en furie s’acharnaient sur le policier. « Quand on a vu la vidéo, on était choqué. C’est mon frère qui m’a réveillé pour me montrer une photo où il était écrit Repose en paix », rembobine le fils. Il ajoute : « Par la suite, j’ai vu une vidéo sur le net annonçant son décès, alors que la famille ne savait pas ce qui se passait. On a passé plusieurs coups de fil sans avoir aucune information précise. C’était un véritable choc. » Avant de poursuivre : « C’est la nuit tombée que le commissaire Thiandoum nous a appelés pour nous rassurer en nous disant qu’il est à l’hôpital ».