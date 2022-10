Parcelles Assainies : 600 dollars de faux billets saisis sur un livreur, un dealer tombe

Les hommes du Commissaire Kébé des Parcelles assainies ont mis la main sur le livreur G. B. à l’Unité 17 en possession de faux billets de banque. Il s’agit de 06 billets de 100 dollars, soit au total 600 dollars d’une valeur de 390 mille francs Cfa. Interrogé sur la provenance des faux billets, le bonhomme soutient l’avoir acquis auprès d’un inconnu qu’il a contacté par téléphone.Conduit au poste de Police, G. B. est placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête ouverte pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque. Son acolyte est activement recherché, renseignent plusieurs médias. Au cours d’une opération de sécurisation, les limiers des Parcelles Assainies ont mis la main sur un présumé grand dealer nommé B. Diaw suite à une filature. Le gars avait établi son quartier général au niveau de «Kamb Gui ». Il est tombé avec un seau rempli de chanvre indien dont la quantité avoisine 800 grammes. Les hommes du Commissaire Kébé ont aussi saisi un important lot de papiers et une paire de ciseaux servant à conditionner la drogue. B. Diaw est déféré au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.