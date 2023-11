Paralysie des tribunaux : Le Sytjust décrète 48 h de grève

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (Sytjust) décrète 48 heures de grève, jeudi 23 et vendredi 24 novembre. Le bureau exécutif du Sytjust a fait part à Senego qu’il va en grève, pour deux jours, à compter de ce jeudi 23 novembre 2023. Les camarades de Me Elh Aye Boun Diop exécutent ainsi l’expiration du préavis de grève, déposé le 19 octobre dernier, pour mettre le ministre de la Fonction publique devant ses responsabilités. Selon eux, le ministre Gallo Ba refuse d’harmoniser sa position à celle du ministre de la Justice afin de donner un plan de carrière aux fonctionnaires de la justice. Aussi tiennent-ils pour responsable le ministre de la Fonction publique des perturbations qui surviendront dans le service public de la justice. Autres raisons liées à ce mouvement d’humeur, la correction d’un sabotage qui bloque depuis cinq ans le passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes et parquets.