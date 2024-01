Pape Sané : Très bonne nouvelle pour le chroniqueur de Walf

C’est une bonne nouvelle qui vient de tomber pour Pape Sané. Le chroniqueur de Walf n’ira pas en prison. Et pour cause, la chambre d’accusation vient de débouter le représentant du ministère public. En effet, ce dernier avait déposé un recours contre la mise sous contrôle judiciaire du chroniqueur de Walf. Après examen du dossier, le juge de la chambre d’accusation a finalement décidé de libérer Pape Sané . Pour la petite histoire, Pape Sané avait été inculpé par le juge d’instruction du 1er cabinet, Omar Maham Diallo, pour diffusion de fausses nouvelles et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Il a été mis en liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire. Mais, le parquet, qui n’était pas d’accord, avait saisi la chambre d’accusation. Celle-ci vient de débouter le procureur. «La Chambre d’Accusation, saisie de l’appel du Procureur, confirme le refus du juge de décerner un mandat de dépôt à Pape Sané de Walf», annonce Me Khoureychi Bâ, avocat de Pape Sané.