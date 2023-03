Pape Ndiaye transféré à la prison de Sébikotane...

Placé sous mandat de dépôt lundi dernier, Pape Ndiaye est en détention préventive à la prison de Sébikotane. D’après Enquête, le journaliste de Wal fadjri est pensionnaire de la Chambre 2. Pape Ndiaye est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat, provocation d’un attroupement, intimidation et représailles contre membre de la justice, discours portant discrédit sur un acte juridictionnel et mise en danger de la vie d’autrui. Sur le plateau de Walf TV, le chroniqueur judiciaire avait affirmé, notamment, que dix-neuf substituts du procureur étaient opposés au renvoi en procès (chambre criminelle) de l’affaire Sweet Beauty. Dans ce dossier, Ousmane Sonko est accusé de viol et menaces de mort par Adji Sarr. Pape Ndiaye a été arrêté vendredi dernier.