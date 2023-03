Pape Ndiaye de Walfadjri placé en garde à vue

Me Moussa Sarr, avocat de Pape Ndiaye informe que le journaliste de Walf vient d’être placé en position de garde à vue à la Sureté urbaine où il a été convoqué ce matin. Le chroniqueur judiciaire et animateur de « Balance » est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à agent, souligne son avocat joint par Senenews. Le procureur de la république s’est autosaisi après sa sortie sur les 19 substituts du procureur qui, dit-il, « s’étaient opposés au renvoi du dossier Sweet Beauty devant la Chambre criminelle. »