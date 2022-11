Pape Alé, de la même manière qu’il s’est battu pour Khalifa, Karim, Idrissa Seck, « a fait de même pour Macky »

De la même manière qu’il l’a fait avec Idrissa Seck, Khalifa Sall, Karim Wade, c’est de la même manière que Pape Alé Niang a toujours été au front pour dire « NON » à l’injustice. Et particulièrement quand il estimait que le Justice a été instrumentalisée à des fins politiques, à chaque fois qu’il juge que sa conviction ne lui permet pas de croiser les bras… PUBLICITÉ Après avoir assisté à la marche des journalistes le vendredi 18 novembre 2022, Thierno Bocoum a réitèré son engagement et son soutien au journaliste d’investigation qui, selon lui, a toujours assumé sa position. Engagement dans des combats de principes… « Nous ne disons pas qu’un journaliste ne doit pas aller en prison, parce que c’est un justiciable comme nous tous. Mais un journaliste, dans l’exercice de ses fonctions, ne doit pas être arrêté. Tout le monde sait que ce n’est pas la première fois que Pape Alé Niang s’engage dans des combats de principes (…) C’est parce que ses propos d’aujourd’hui, comparés à ceux d’hier ne vous arrangent pas…« , a souligné le leader du mouvement AGIR.