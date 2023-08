Pape Alé Niang prévient : "La situation d’Ousmane Sonko est désormais entrée dans une phase critique"

Alors qu’une délégation de Yewwi Askan Wi est allée rencontrer Serigne Mountakha Mbacké pour solliciter son intervention dans l’affaire Ousmane Sonko, Pape Alé Niang adresse un message pessimiste. Selon le journaliste, Macky Sall ne cédera pas, peu importe la personne qui l’interpelle à ce sujet. In extenso, la tribune de Pape Alé Niang : « La situation d’Ousmane Sonko est désormais entrée dans une phase critique et dans l’indifférence totale de Macky Sall. Macky Sall a décidé de fermer toutes les portes et de n’accorder aucune considération ni respect à une quelconque intervention. Le vénéré guide Serigne Mountakha Mbacké n’a pas été la première personnalité à intervenir dans ce dossier.Le très effacé Serigne Cheikh Saliou Mbacké, khalife de la famille de Serigne Saliou Mbacké et très respecté dans la hiérarchie mouride, a été le premier à intervenir dans ce dossier pour un dénouement heureux. Le fils du président Macky Sall en sait quelque chose. Car ces temps-ci, il fréquentait de manière assidue la maison du khalife Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Il croyait qu’Ousmane y bénéficierait d’un soutien politique. Or, tel n’est pas le cas. Pendant sa traversée du désert, Macky Sall fréquentait régulièrement cette maison. Amadou Sall a été commissionné auprès de son père. Le khalife n’a même pas eu l’élégance d’une réponse. Macky Sall n’a même pas voulu parler au marabout. Et pourtant, Antoine Diom et le Général Moussa Fall se disent talibés dans cette maison. Juste pour dire que le dossier Sonko, Macky en a fait une affaire d’honneur. Un règlement de comptes personnel avec le leader de Pastef. Même s’il décide de le placer en résidence surveillée, Ousmane Sonko sera une loque humaine qui passera son temps à s’occuper de sa santé. Sa mort serait l’idéale pour le régime. Mais Dieu est au contrôle de tout. Que Dieu veille et préserve le Sénégal ».