Pape Alé Niang prévient : " Je n'ai plus rien à perdre..."

Visiblement traqué et ayant chaque minute de sa vie scrutée, Pape Alé Niang exprime tout son désarroi avec un message puissant. « Je peux être profondément touché, mais je reste inébranlable. Je n’ai plus rien à perdre. Je donnerai ma vie à la moindre action arbitraire posée à mon endroit par des personnes qui n’ont pas de scrupules. Trop, c’est trop. Je reprends ma totale liberté. Soit ils me foutent la paix, soit quelqu’un doit y laisser sa vie. Je suis prêt. Mourir dans la dignité… », a-t-il posté ce dimanche, sur sa page Facebook. Le journaliste semble ainsi déterminé à mener ce qui semble être une dernière lutte pour retrouver sa liberté