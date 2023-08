Pape Alé Niang prend une décision radicale : « Désormais, j’ai décidé de me battre… »

Dans un post paru sur sa page Facebook, le journaliste d’investigation Pape Alé Niang a annoncé, ce vendredi 25 août 2023, sa décision de se « battre sans aucune retenue ni réserve. » In extenso, l’intégralité de sa publication parue sur son réseau social « J’ai toujours voulu avoir le sens de la retenue en toutes circonstances pour les intérêts de la République. Mais j’avais oublié que j’avais affaire à des personnes qui n’ont pas de scrupules pour. Toutes mes trois arrestations ont été abjectes, arbitraires et basées sur un tissu de mensonges Désormais j’ai décidé de me battre sans aucune retenue ni réserve. Une vie n’a de sens sans dignité. Dés ce soir à 21H je vais diffuser un extrait des confidences d’un nervis pour leur prouver que nous détenons des interviews explosives qui ne laisseront jamais la République indemne. Mais personne ne détient notre horloge . A ce soir à 21h »