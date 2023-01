Pape Alé Niang libre : Des conditions lui ont été imposées…

Pape Alé Niang est libre. Le journaliste a obtenu une liberté provisoire ce mardi, assortie d’un contrôle judicaire, avec quatre conditions.

Les conditions…

D’après son avocat, Pape Alé Niang devra émarger le premier vendredi de chaque mois.

Entre autres conditions de cette liberté provisoire, « la remise du passeport dans un délai d’une semaine ; l’interdiction de sortie du territoire national ; s’abstenir d’aborder de manière directe ou indirecte, en public ou par tout moyen de diffusion, la présente procédure en cours« .

Avec dignité et foi…

« Le journaliste très éprouvé a accueilli avec dignité et foi la nouvelle de cette libération. Les autorités à pied d’œuvre à la Clinique de l’Hôpital Principal s’activent avec ses proches pour sa sortie« , soutien Me Khoureyssi Ba.