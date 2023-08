Pape Alé Niang dans un état critique est évacué à l'hôpital Principal

Arrêté samedi dernier suite à un live tenu sur ses réseaux sociaux, le journaliste d’investigation Pape Alé Niang avait été placé, lundi 31 juillet dernier, sous mandat de dépôt. Ainsi, il avait entamé une grève de la faim depuis samedi dernier. Ce vendredi 04 août, le Patron de Dakarmatin a été évacué d’urgence à l’hôpital Principal de Dakar en fin de matinée, selon les informations de sa maison de presse. « Pape Alé Niang a été interné au service de réanimation, mais il refuse toujours de s’alimenter et de prendre des soins médicaux. Son état de santé s’est considérablement dégradé et il est devenu extrêmement préoccupant. Si l’irréparable se produit, vous aurez sa mort dans vos consciences », lit-on dans un post paru sur la page Facebook de Dakarmatin. Pape Alé Niang, pour rappel, a été inculpé pour appel à l’insurrection, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique puis placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du deuxième cabinet Mamadou Seck. Ainsi, selon une certaine presse, il avait été transféré au pavillon spécial à cause de son état de santé précaire. .