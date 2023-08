Pape Alé Niang à nouveau interné dans une clinique à Dakar

Pape Alé Niang retourne à l’hôpital. Le journaliste, libéré il y a un peu plus de 72 heures, a rechuté. Il est actuellement interné dans une clinique dans la capitale sénégalaise. « Après une hospitalisation de sept jours et deux jours après avoir regagné son domicile, Pape Alé Niang rechute. Il est de nouveau hospitalisé dans une clinique de la région pour des problèmes cardio-vasculaires », a notamment indiqué Jotna Media. Un problème cardiovasculaire fait référence à tout trouble ou maladie qui affecte le système cardiovasculaire, composé du cœur et des vaisseaux sanguins. Cela peut inclure des conditions telles que l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies vasculaires périphériques, les troubles du rythme cardiaque, entre autres. Ces problèmes peuvent avoir un impact sur la circulation sanguine, l’apport en oxygène et en nutriments aux organes et tissus du corps, ce qui peut entraîner des complications graves pour la santé. Le journaliste Pape Ale Niang serait donc affaibli, lui qui, on vous le rappelle, avait observé une grève de la faim pour protester contre une énième arrestation.