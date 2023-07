Pape Alé Niang : « Sonko a subi ce qu’aucun homme n’a connu dans l’histoire politique du Sénégal »

Le journaliste d’investigation Pape Alé Niang estime que le leader de Pastef, Ousmane Sonko a subi ce qu’aucun homme n’a connu dans l’histoire politique du Sénégal. « Ousmane Sonko a subi ce qu’aucun homme n’a connu dans l’histoire politique du Sénégal », déclare le journaliste Pape Alé Niang. « Plus de deux ans il a été victime de harcèlements, de brimades, d’acharnements, de persécutions et toutes les formes de violences physiques, morales, psychologiques, familiales et même spirituelles », dénonce-t-il.