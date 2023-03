Pape Alé Niang : « Désormais quand je marche dans la rue à chaque moment je m’attends à être enlevé… »

Le journaliste d’investigation, Pape Alé Niang révèle que « l’objectif qui se dessine aujourd’hui dans notre pays » est d’installer la terreur dans le camp de cette minorité qui a décidé de se battre dignement pour le Sénégal. Et les méthodes utilisées sont simples l’intimidation, la persécution, l’arrestation, l’humiliation l’emprisonnement, la libération et la mise sous contrôle judiciaire. De facto tu deviens au Sénégal non seulement un prisonnier à ciel ouvert mais une proie facile à guillotiner si telle est la volonté du monstre. Ils créent en toi un choc émotionnel. Désormais quand je marche dans la rue à chaque moment je m’attends à être enlevé, kidnappé », révèle Pape Alé Niang. D’après lui, à son domicile il attend toujours l’heure fatidique 21h avant de se rassurer qu’il juge n’a pas délivré un mandat d’amener. « Prenons le cas de Sonko tous les habitants de cité Keur Gorgui sont convaincus à chaque convocation le quartier est transformé en bande de Gaza avec un déploiement des FDS impressionnant. Son cortège sera bombardé de grenades lacrymogènes à coup sûr. Ses militants seront brutalisés puis arrêtés », déclare-t-il. « Seule cette minorité qui est comme disait un magistrat dans le » collimateur » du régime vit ces actes de terreur. La majorité est consciente de toutes ces dérives. Malheureusement elle se complaît dans un lourd silence complice. Au point que tu t’interroges « les sénégalais méritent ils autant de sacrifices », ajoute-t-il.