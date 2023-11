Pape Abdoulaye Touré dans le coma

Les nouvelles sur l'état de santé de Pape Abdoulaye Touré ne sont guère rassurantes. "L'heure est grave. Pape Abdoulaye Touré est dans le coma depuis hier 9 novembre 2023, et il n'est toujours pas évacué à l'hôpital", alerte le mouvement Sénégal notre priorité (SNP). Celui-ci dans une déclaration, reprise par Libération, dénonce "son emprisonnement arbitraire, et les actes de tortures qu'il a subis", et exige "sa libération immédiate et sans conditions", ainsi que celle de tous les détenus politiques. Le journal rapporte que le prévenu observe une grève de la faim depuis cinq jours. L'activiste a été inculpé début juin dernier par le juge d'instruction du deuxième cabinet, "pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses", selon son avocat Me Moussa Sarr.