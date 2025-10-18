Coordonnateur de la cellule des cadres Républicains, Papa Malick Ndour a encore évoqué, ce samedi, l’affaire de la dette dite cachée. Ce, suite à la sortie de Edward Gemayel, le chef de la mission du Fmi au Sénégal, qui a accordé un entretien à l’Observateur.



Pour M. Ndour, l’annonce phare dans cet entretien accordé au journal, «porte sur la mise en place d’un groupe d’experts indépendants chargé de comprendre ce qui s’est passé, comment cela s’est produit et quelles mesures correctrices doivent être envisagées’’».



Le membre de l’Apr qui semble pointer du doigt un paradoxe, se demande «Comment on peut confirmer quelques choses et commettre ensuite des experts externes pour "comprendre ce qui s'est passé"?».



Pour Papa Malick Ndour, «la vérité est que le FMI n'a jusqu'à présent pas bien compris, même si, dans le cadre strict du respect de la souveraineté des États en matière de diffusion des statistiques, il accorde "diplomatiquement" du crédit aux dires du régime en place». De son avis, c’est dans ce contexte qu’ il faut placer la sortie du DG du Fmi.



L’économiste et opposant déclare que cette sortie du Chef de mission du Fmi au Sénégal «confirme ainsi les doutes persistants du FMI quant à la clarté et la fiabilité des comptes publics tels que présentés par le nouveau régime».