Palais : des journalistes éconduits

Certains journalistes partis couvrir l’annonce de la composition du nouveau gouvernement, ce mercredi, n’ont pu accéder au Palais où se déroulait l’office. Et pour cause. Ils était mal habillés pour l’occasion. D’après les Échos, qui vend la mèche, ils ont été «tout simplement éconduits à cause de leur port vestimentaire qui ne répondait pas aux normes exigées pour la circonstance».