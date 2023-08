Pakistan: 18 personnes brûlées vives dans un accident de bus

Au moins 18 personnes sont mortes dans l'incendie de leur bus dimanche dans l'est du Pakistan, après qu'il a percuté une camionnette transportant des barils d'essence, a indiqué une source policière. L'accident s'est produit sur l'autoroute vers 4h30 locales (23H30 GMT) près de la ville de Pindi Bhattian, dans la province orientale du Pendjab. "En l'espace de cinq minutes, l'ensemble du bus s'est embrasé. Dix-huit personnes sont mortes brûlées vives et seize autres ont été blessées, dont quatre se trouvent dans un état critique", a déclaré à l'AFP Fahad Ahmed, responsable de la police. "Il semble que le chauffeur du bus se soit assoupi", a-t-il ajouté, précisant que la camionnette percutée était chargée elle dans son coffre de barils d'essence. Des autoroutes délabrées, des mesures de sécurité laxistes et une conduite imprudente contribuent au bilan désastreux du Pakistan en matière de sécurité routière. Les autobus sont souvent pleins à craquer et le port de la ceinture de sécurité n'est pas courant. En janvier, au moins 40 personnes ont trouvé la mort lorsqu'un bus a plongé d'un pont dans le sud-ouest du Pakistan et s'est enflammé.