Paiement des primes : Les Travailleurs de la Justice décrètent un arrêt de travail ce lundi

L’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTL) a décidé d’un arrêt de travail ce lundi 14 aout 2023. Ils exigent du Ministère de la justice le paiement « sans délai et de façon consistante » des primes dues aux travailleurs de ce département et « permettre ainsi les fidèles chrétiens de passer en toute sérénité la fête d’Assomption du 15 août 2023« . Texte in extenso : Considérant que les retards injustifiés dans le paiement des fonds communs et primes qui sont dus aux travailleurs de la justice continuent d’être érigés en règle dans le secteur public de la justice ; Considérant que l’opacité et la nébuleuse entretenues dans le recouvrement, le retraçage et la gestion desdits fonds semblent ne point intéresser les autorités en charge de ces questions, renforçant ainsi la précarité mais surtout le sentiment d’injustice à l’égard des travailleurs de la justice ; Rappelant que de toutes les administrations normées bénéficiaires de telles indemnités, seule celle de la justice, paradoxalement, est à la traine quant à la transparence et à la régularité des paiements ; Au vu de ce qui précède, tout en condamnant avec la dernière énergie l’attitude déloyale et inopportune de Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis de sous-noter les travailleurs en service dans ce parquet et qui déteint sur leurs revenus déjà précaires : DECRETE – Un arrêt de travail le lundi 14 août 2023 pour exiger du Ministère de la justice le paiement sans délai et de façon consistante des primes dues aux travailleurs de ce département et permettre ainsi les fidèles chrétiens de passer en toute sérénité la fête d’Assomption du 15 août 2023.