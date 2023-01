Paiement des pensions de retraite : La nouvelle décision de l’IPRES

La Direction générale de l’institution de prévoyance des retraités du Sénégal (IPRES) porte à la connaissance de l’opinion publique que “les paiements des pensions d’un montant supérieur ou égal à 100.000 FCFA ne pourront plus se faire par espèces au niveau de ses caisses”. A ce propos, renseigne la note, cette mesure sera applicable à compter du 1er Avril 2023.Par conséquent, l’Ipres invite “tous les allocataires concernés à déposer un relevé d’identité bancaire au niveau de son siège ou de ses agences situées à Dakar et dans les régions, au plus tard le 31 mars 2023 au risque de voir le paiement de leur pension suspendu”, lit-on dans le communiqué